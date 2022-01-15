По неофициальной информации в результате инцидента погиб водитель автомобиля.

В Киеве через сильные порывы ветра в пятницу, 14 января, дерево упало на автомобиль.

Об этом сообщает издание Информатор.

Сообщается, что на улице Верховинная, 35, дерево упало на автомобиль Peugeot с людьми внутри. Предварительно, пострадали три человека, водитель погиб.

"На улице Верховинной (Святошинский район) в результате сильного ветра огромное дерево упало на машину Peugeot. К сожалению, в этот момент в машине был человек, который от полученных травм погиб на месте", - сообщил "Киев оперативный".

В свою очередь в "Киевской службе спасения" подтвердили информацию об инциденте.

"В 20:47 спасатели" Киевской службы спасения " и ГУ ГСЧС в г. Киеве прибыли на ул. Верховинную, 35. По этому адресу в результате падения дерева на машину пострадали два человека. Пострадавшие деблокированы, один человек госпитализирован", - написали там.

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Как сообщал УНИАН, утром в столичной мэрии проинформировали, что из-за ухудшения погодных условий будет приспущен главный флаг Украины, установленный на киевских холмах.

Отмечалось, что ожидается шквальный ветер с сильными порывами.