Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и станций метро.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
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Как отмечается, на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
"Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направлены на установление личности «минера». Происшествия должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.
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