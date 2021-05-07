На местах происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи.

Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и станций метро.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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Как отмечается, на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

"Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направлены на установление личности «минера». Происшествия должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

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Автор: Леся Лещенко