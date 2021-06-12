Ограничение введено в связи с проведением фестиваля под открытым небом "Французская весна в Украине".

В Киеве в выходные будет ограничено движение транспорта вблизи Софийской площади.

Как сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева, в выходные с 16:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.

Кроме того, по измененным маршрутам будут курсировать троллейбусы № 6, 16, 18.

Движение маршрутов будет организовано: троллейбус № 6 - от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусы №№ 16, 18 соответственно - от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ограничение введено в связи с проведением фестиваля под открытым небом "Французская весна в Украине".

Французская весна в Украине - ежегодный фестиваль французской культуры в Украине. Фестиваль традиционно включает разнообразную кинопрограмму (Фестиваль допремьерных показов, ретроспективы и ночной марафон короткометражного кино "Долгая Ночь короткого метра", встречи с мастерами французского киноискусства), театральные представления, концерты музыкальных коллективов, художественные выставки и другое.

"Французская весна" проходит в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе.

С 6 июля все регионы Украины перешли в "зеленую зону" с минимальными карантинными ограничениями.

Гражданам разрешается посещать культурные мероприятия с участием более 50 человек при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции. От владельцев кинотеатров и учреждений культуры требуют заполнять не более 50% мест в отдельном зале.

Кафе, бары и рестораны работают после 22:00 до 7:00 утра.

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Автор: Виктория Токарева