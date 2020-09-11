Патрульные задержали мужчину и передали следственно-оперативной группе.

В Киеве мужчина в неадекватном состоянии откусил отцу палец, разбил собакой окно и едва не зарезал мужчину.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Патрульные получили сразу несколько вызовов на улицу Докучаевскую, которая находится в Соломенском районе Киева. Заявители сообщили, что слышат крики и просьбы о помощи.

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Когда патрульные прибыли на место инцидента, они увидели, что у одного из мужчин была откушена фаланга пальца, другой - имел травмы головы. По словам потерпевших, мужчина набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки. Сосед прибежал на помощь, но нападавший нанес ему многочисленные удары железной лопаткой для обуви, а после убежал. Им обоим понадобилась помощь медиков.

Впоследствии патрульные получили еще один вызов в частный сектор неподалеку. Неизвестный обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. От шума проснулся ее муж и пытался защитить жену, но незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после убежал.

Патрульные оказали мужчине помощь до приезда медиков и одновременно вызвали коллег на поиски нападавшего.

"Нашли мужчину за 20 минут. Он сидел на подоконнике четвертого этажа заброшенного здания. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе», - рассказывают в полиции.

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Автор: Денис Прядко