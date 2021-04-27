Материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное производство.

Броварская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя столицы, который 17 августа 2020 года в Броварах поджег автомобиль работника программы Радио Свобода "Схемы".

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, мужчину будут судить по фактам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и влияния на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

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"Расследованием установлено, что группа лиц, по предварительному сговору между собой, подожгла автомобиль марки "КИА", принадлежавший водителю "Радио Свобода" - члену журналистской группы, которая для осуществления своей законной профессиональной деятельности использовала это транспортное средство. Находясь во дворе многоэтажки, они бросили на переднюю часть машины предмет, от которого транспортное средство загорелось и было полностью уничтожено", - говорится в сообщении.

В настоящее время материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное производство.

Поджог автомобиля журналиста программы "Схемы": что известно

17 августа ночью неизвестные сожгли в Броварах Киевской области автомобиль съемочной группы программы "Схемы".

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

28 августа суд избрал жителю Луганской области, задержанному по подозрению в причастности к поджогу автомобиля, меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 175 тыс. 650 грн.

30 августа полиция объявила в розыск двух мужчин по подозрению в организации поджога автомобиля журналистов программы "Схемы".

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Автор: Наталья Ничишина