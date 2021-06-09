Обвинительный акт в отношении Александра Ктиторчука направлен в суд.

Перед судом предстанет скандально известный фотограф Александр Ктиторчук, подозреваемый в педофилии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В конце ноября полицейские Киевщины задержали в собственной фотостудии 56-летнего жителя города Вишневое. Сейчас художник подозревается в том, что совершал развратные действия и насиловал несовершеннолетних и малолетних девушек.

Разоблачили преступную деятельность мужчины оперативники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с работниками следственного управления полиции Киевщины и по процессуальному руководству прокуратуры области. Тогда мужчине сообщили о подозрении по ч. 3, ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд.

За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.

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Дело Александра Ктиторчука

Ктиторчука обвиняют в развращении несовершеннолетних девушек и съемке порнографического контента. По данным следствия, мужчина развлекался с девушками с переоборудованном микроавтобусе. Среди жертв фотографа оказались как минимум три девушки 12, 15 и 17 лет.

Самая молодая жертва рассказала, что фотограф предложил ей с подругой вместе отдохнуть и куда-то их повез. В дальнейшем он угостил девочек алкоголем. Пострадавшая в результате опьянела и уснула в бусе, но проснулась от того, что Ктиторчук ее раздевал. Девочка пыталась сопротивляться, но мужчина в итоге оказался сильнее.

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Автор: Денис Прядко