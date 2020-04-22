В Киеве будут судить девушку, которая из мести заказала разбойное нападение на бывшего парня

Девушке грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве будут судить девушку, которая с целью мести заказала разбойное нападение на бывшего парня.

Читайте такжеВ Харькове девушка убила кота возле остановки транспорта (фото 18+)Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, завершено досудебное расследование в отношении группы лиц по подозрению в совершении разбойного нападения на 26-летнего киевлянина.

Следствием установлено, что 20-летняя девушка из мести своему бывшему парню подговорила двух знакомых совершить на него разбойное нападение.

«Вечером 15 января подозреваемая выманила потерпевшего из квартиры, а ее знакомые в подъезде напали на него, нанесли множественные телесные повреждения и, угрожая пистолетом, отобрали мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности нападавших.

К одному из мужчин применена мера пресечения в виде содержания под стражей, девушка - помещена под домашний арест.

Обвинительный акт в отношении указанных лиц по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенный по предварительному сговору группой лиц), направлен в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении еще одного нападавшего выделены в отдельное производство, досудебное расследование по которому продолжается.

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