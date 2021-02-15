На улице Княжий Затон в Киеве 13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла на месте.
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Об этом сообщает полиция Киева. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.
«По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница упала с балкона 14-го этажа. Происшествие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события», - говорится в сообщении.
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