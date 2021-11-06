Мальчик отстал от своей семьи, на поиски ушло несколько часов.

В Карпатах на горе Хомяк заблудился 12-летний мальчик, который сам позвонил спасателям и сообщил о себе.

Об этом в социальной сети Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, сегодня в 15:30 поступило сообщение о том, что во время схождения с горы Хомяк, вблизи села Татаров, отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых из Мариуполя.

Так, около 10:00 семья вышла на гору Хомяк по "Красному маршруту" со стороны КПП урочища "Женец", вблизи Татарова, а около 14:00 мальчик отбился от своих родителей.

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В связи с этим после 16:00 для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели поисково-спасательных отделений пгт. Ворохта и Яремче. В частности, в 16:30 спасатели встретились с родителями заблудившегося мальчика. Были созданы две поисковые группы.

Около 16:55 мальчик дозвонился до спасателей, набрав номер экстренного вызова.

Наконец, в 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося ребенка. Состояние мальчика удовлетворительное, его сопровождают к родителям.

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Автор: Виталий Саенко