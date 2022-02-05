Катався на лижах, потрапив у туман і заблукав - усе за класикою жанру.

Турист из Киева заблудился во время катаний на лыжах в Раховском районе 4 февраля на горнолыжном курорте Драгобрат. Мужчину искали спасатели.

"Мужчина катался на лыжах, попал в туман и заблудился. Об этом в Службу спасения сообщили после обеда 4 февраля. Поиски осуществляли специалисты Раховской горной поисково-спасательной группы", - сообщили на сайте ГСЧС в Закарпатской области.

Спасатели связались с туристом с помощью радиостанции и в 13:45 нашли его между горой Большой Верх и горной Крачуняска. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.

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По информации ГСЧС, всего с начала 2022 года закарпатские спасатели 87 раз выезжали на аварийные и поисковые работы в горах.

"В ходе работ спасли 100 человек, из которых 79 гражданам оказали неотложную доврачебную помощь. Также 327 туристических групп (общей численностью 2795 человек) получили консультации, зарегистрированные или сопровождаемые туристическими маршрутами", — говорится в сообщении.

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