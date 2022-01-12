На высокогорье Карпат температура снизилась до -19°.

Сегодня на высокогорье Карпат температура снизилась до -19°.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 10:30 12 января на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-восточный, 12 м/с. Температура воздуха -19°С", - говорится в сообщении.

Погода в Карпатах

По данным снеголавинных станций на сегодняшнее утро:

Пожижевская. Температура воздуха -14,6°С, штиль, облачно. Высота снежного покрова составляет 62-167 сантиметров, снег свежий, стабильный.

Температура воздуха -14,6°С, штиль, облачно. Высота снежного покрова составляет 62-167 сантиметров, снег свежий, стабильный. Плай. Температура воздуха -13,6°С, ветер северо-восточный, 10-18 м/с, туман. Высота снежного покрова составляет 35-63 сантиметров, снег свежий, пылевидный, хорошо укрепленный.

Температура воздуха -13,6°С, ветер северо-восточный, 10-18 м/с, туман. Высота снежного покрова составляет 35-63 сантиметров, снег свежий, пылевидный, хорошо укрепленный. Драгобрат. Температура воздуха -15,3°С. Высота снежного покрова составляет 131 сантиметр.

Напомним, сегодня, 12 января, в большинстве областей ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности.

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