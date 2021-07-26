Медики восемь часов оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

За смерть ребенка из-за купания в фонтане матери грозит 5 лет лишения свободы. Полиция открыла уголовное дело по статье "злостное неисполнение родительских обязанностей".

Трагедия произошла в Днепре на глазах многочисленных свидетелей. Четырехлетний мальчик вместе с другими детьми купался в фонтане, поскользнулся во время игр и случайно сел на наконечник, откуда под давлением выталкивается вода. Мать достала ребенка из фонтана и вызвала скорую. В областную детскую больницу мальчика доставили в критическом состоянии. Медики восемь часов оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

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"С одной стороны это механическое повреждение в результате падения на саму трубу. Это повреждение промежности. Кроме этого, второй механизм - это гидроудар от самой струи фонтана и были многочисленные повреждения внутренних органов", - рассказал заведующий отделением реанимации областной детской больницы Сергей Егоров, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая