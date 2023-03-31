Двое человек погибли, еще один получил ранения.

В Херсонской области трое энергетиков подорвались на русские мини, двое из них погибли. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"В селе Посад-Покровское на российской мине подорвались три человека", - говорится в сообщении.

В частности, пострадали энергетики, которые работали над восстановлением электросетей.

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"По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения", - говорится в сообщении. На месте уже работают бригады скорой помощи.

Минная опасность в Украине

В последнее время в Украине чаще происходят случаи, когда люди погибают из-за российских мин. В частности, на Харьковщине супруги подорвались на взрывном устройстве. Мужчина погиб на месте, а его жена получила травмы.

Также в Харьковской области на вражеской мине подорвались мужчина с ребенком. В результате отец и его 7-летний сын получили взрывные травмы и были госпитализированы.

А несколько недель назад в Херсонской области четверо пиротехников подорвались на российской взрывчатке.

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