Женщине диагностировали многочисленные гематомы и ссадину на темени.

В Херсоне на улице Кулика троллейбус №12 протащил по асфальту пенсионерку, которая упала во время выхода.

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Об этом сообщает kherson.net.ua.

Отмечается, что 82-летняя женщина во время выхода из троллейбуса споткнулась и упала таким образом, что ее тело лежало на асфальте, а ноги были в салоне троллейбуса. Водитель этого не заметил, закрыл дверь и продолжил движение. Остановился лишь после криков пассажиров в салоне.

На место происшествия прибыла бригада медиков, которые оказали первую медицинскую помощь женщине. У пенсионерки обнаружили многочисленные гематомы и значительную ссадину на темени.

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Автор: УНИАН