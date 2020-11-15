В Херсоне на улице Кулика троллейбус №12 протащил по асфальту пенсионерку, которая упала во время выхода.
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Об этом сообщает kherson.net.ua.
Отмечается, что 82-летняя женщина во время выхода из троллейбуса споткнулась и упала таким образом, что ее тело лежало на асфальте, а ноги были в салоне троллейбуса. Водитель этого не заметил, закрыл дверь и продолжил движение. Остановился лишь после криков пассажиров в салоне.
На место происшествия прибыла бригада медиков, которые оказали первую медицинскую помощь женщине. У пенсионерки обнаружили многочисленные гематомы и значительную ссадину на темени.
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