По предварительным данным, волонтера избили "черные перевозчики", которых не устраивала регулярная бесплатная эвакуация.

В Херсоне напали и избили известного херсонского волонтера Карэна, который посмогал людям с эвакуацией. Видео нападения опубликовал в своем Телеграм-канале херсонский журналист Константин Рыженко.

Детальнее о ситуации рассказали волонтеры проекта "Как поездочка", созданного для оказания гуманитарной помощи, перевозок людей из Херсона и области.

"Произошло подлое нападение на всем вам известного волонтера, лидера нашей группы - Карэна. Двое негодяев, явно имеющих какую-то подготовку и навыки в рукопашном бое, напали вдвоем на него одного, сбили с ног и продолжили избивать пока он не мог подняться", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что по предварительным данным, волонтера избили коммерсанты, которых не устраивала регулярная эвакуация, которая мешала их коммерческим делам

"Нападавшие - это члены так называемой мафии черных перевозчиков, которые наживаются на беде людей, предоставляя услуги по вывозу людей из Херсона за солидную оплату. И, конечно, им совсем не нравится, что волонтеры бесплатно помогают людям с подобными перевозками и не дают им сполна поживится на проблемах наших земляков", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в адрес пострадавшего и других волонтеров уже давно поступали угрозы с требованием прекратить вывоз людей и "не мешать их бизнесу".

Бизнес на войне

Ранее сообщалось о "псевдоволонтерах" в центре Киева - группа людей, одетых в камуфляж, собирает пожертвования якобы на помощь ВСУ. При этом в ВСУ от так называемого благотворительного фонда помощь не получали. В то же время отмечалось, что каждый такой "волонтер" получает 800-1000 гривень в день.

Также в Хмельницкой области недавно разоблачили волонтеров-самозванцев, которые торговали в сети гуманитаркой для военных.

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