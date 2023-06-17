Сбором пожертвований якобы на ВСУ занимается так называемый благотворительный Фонд "Спаси родную страну", основателем которого является киевлянин Николай Осаула.

В центре Киева группа молодых людей, одетых в камуфляж вот уже несколько месяцев собирает пожертвования якобы на помощь ВСУ. При этом в ВСУ от так называемого благотворительного фонда помощь не получали.

Как речь идет в расследовании "Военного курьера", каждый такой "волонтер" получает 800-1000 гривень в день. Сбором пожертвований якобы на ВСУ занимается так называемый благотворительный Фонд "Спаси родную страну", основателем которого является киевлянин Николай Осаула, который любит дорогие машины и быструю езду, брендовые вещи и хорошо посидеть с друзьями.

При этом найти подтверждение, что собранные "волонтерами" средства действительно идут на ВСУ, не удалось.

На странице Осаулы в Инстаграме есть сообщение о том, что сбор средств на микроавтобус для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады закрыт: "деньги наконец собраны и машина скоро будет передана украинским защитникам". Впрочем, как оказалось, эта машина до украинских десантников так и не доехала. В 95-й бригаде сообщили, что о Николае Осауле им ничего не известно.

Кроме того, как выяснилось, его работники якобы собирают деньги еще и на помощь 59-й отдельной механизированной бригаде. Журналисты спросили в самой бригаде, действительно ли фонд "Спаси родную страну" им помогает и получили ответ, что бригаде известно о такой структуре, но по состоянию на сегодня никакой помощи от Фонда она не получила.

Чтобы убедить прохожих работники Осаулы раскладывают на столах благодарности, якобы полученные от командиров разных частей ВСУ. Впрочем, если эти "благодарности" рассмотреть лучше, то сразу становится понятным, почему в воинских частях ничего не знают о помощи от фонда "Спаси родную страну".

Отчетности о расходовании средств у Фонда Осаулы нет никакой. Например, на сайте Фонда не удалось найти ежегодный отчет о благотворительной деятельности, сайт не работает.

Мошенники в Украине - детали

В Украине разоблачили 40-летнего организатора транснационального мошеннического call-центра. Его работники присвоили более 5 миллионов гривень.

Отмечается, что для "сохранения" сбережений мошенники предлагали жертвам снять наличные самостоятельно и передать их так называемому "курьеру" от банка. После этого деньги якобы должны были зачислить на "безопасный счет".