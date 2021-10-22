Погибшими оказались супруги-пенсионеры и их сын.

На Харьковщине в результате пожара в частном доме погибла семья из трех человек.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре, который возник в частном одноэтажном доме на двух хозяев в селе Красное Лозовского района, поступило 22 октября в 01:03.

"Соседи обнаружили зарево, которое поднималась над крышей дома, и сразу сообщили об этом спасателям", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасательных подразделений огнем была охвачена вся площадь дома, которая составляла 80 кв. м. Деревянные конструкции перекрытия и крыши во многих местах обрушились.

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Отмечается, что во время пожаротушения пожарные обнаружили погибшей целую семью: мужчину 63-х лет, женщину 65-ти лет и их 43-летнего сына.

Спасатели локализовали пожар в 02:29, а ликвидировали – в 06:58. На месте происшествия работало 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Причина и окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

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Автор: Светлана Макринская