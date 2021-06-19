Изначально СМИ сообщали, что отец в это время спал пьяный дома, но подтверждений этой информации пока нет.

В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

Происшествие произошло в Святошинском районе столицы на улице Пушиной, 8, сообщает "Киев Оперативный".

"Двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. К сожалению без шансов. По словам очевидцев отец в это время спал пьяный дома", - написал изначально "Киев оперативный". Позже издание удалило информацию об отце ребенка.

Пока в полиции Киева не сообщали подробности происшествия.

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Автор: Александр Топчий