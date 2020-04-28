В Харьковской области полиция начала расследование по факту смерти 6-летней девочки

Девочку нашли мертвой в поле в 8 километрах от деревни, где она проживала. Наиболее вероятная причина смерти ребенка - переохлаждение.

В Харьковской области полицейские начали расследование по факту смерти 6-летней девочки.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Как сообщил во время брифинга глава областного главка полиции Валерий Сокуренко, информация об исчезновении 6-летней Милены поступила от жителей села Сосновка в Золочевское отделение полиции 26 апреля около 19:00.

Они сообщили, что час назад девочка пошла гулять со своим двоюродным братом, но домой вернулся только мальчик.

Отмечается, что родственники сразу бросились на поиски, но справиться самостоятельно не смогли и обратились за помощью в полицию.

По его словам, в целом девочкуразыскивали более полутысячи человек, среди них полицейские, нацгвардейцы, спасатели, пограничники, водолазы и волонтеры.

Начальник харьковской полиции отметил, что исследователи проверили все возможные объекты и места: жилые и заброшенные дома, подвалы и чердаки, пруды, лес, все ближайшие окрестности. Радиус поисков постоянно увеличивался. Отдельные группы правоохранителей обследовали соседние села.

«Около 17:00 на следующий день работники ГСЧС обнаружили тело девочки на краю поля в 8 километрах от села Сосновка. К сожалению, ребенок был мертвым. Наиболее вероятная причина смерти девочки по выводам экспертов - переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия. Назначены все необходимые экспертизы для окончательного установления обстоятельств, послуживших причиной гибели ребенка», - рассказал Сокуренко.

Он не исключает, что девочка, вероятно, сбилась с пути, когда захотела вернуться домой, все ее вещи на месте, одежда не повреждена.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля на Харьковщине нашли мертвой шестилетнюю девочку. Тело ребенка обнаружили на краю поля за 8 км от села Сосновка Золочевского района.