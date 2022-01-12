В метрополитене обещают проверить потолки вестибюлей на всех станциях.

В Харькове в вестибюле на станции метро "Площадь Конституции" обвалился потолок.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко, комиссия метрополитена уже выясняет причины происшествия.

Читайте такжеВ Киеве обвалился потолок в подземном переходе: последствия ЧП показали на фотоОн также добавил, что потолки вестибюлей всех станций метрополитена Харькова будут проверены в ближайшее время.

"Самое главное, что никто не пострадал. Потолок дальше будут "обстукивать". Таким образом будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны", - отметил директор департамента.

На фото, обнародованных Харьковским метрополитеном, можно увидеть последствия ЧП. Чтобы собрать все, что обвалилось, работникам понадобилось несколько десятков мешков.

Раньше в метро Киева компания молодых пассажиров устроила "дикие танцы" под баян.

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