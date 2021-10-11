Кабмин обсудил с Зеленским новые меры по сдерживанию распространения COVID-19.

Правоохранители будут выборочно проверять соблюдение карантина в заведениях общественного питания и других местах массового пребывания людей.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю в стране зафиксировано 90 079 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее было выявлено 64 606 случаев.

Отмечается, что таким образом динамика роста продолжает сохраняться, а больше всего больных было выявлено в четверг – 16 362.

"Возросло количество тестирований. На прошлой неделе сделано 310 тысяч ПЦР-тестов, 285 тысяч экспресс-тестов и 60 тысяч ИФА-тестов. За прошедшую неделю сделали 721 тысячу прививок", — рассказал глава правительства.

На совещании также обсуждалась возможность внесения изменений в постановление Кабмина о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19.

В частности, о возможности пребывания в заведениях общественного питания только при наличии сертификата о вакцинации, это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Читайте такжеCOVID-вакцинация в "Укрпочте": прививки в городских и сельских отделениях смогут получить все желающие (фото)По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в настоящее время среди госпитализированных с COVID-19 около 97% – невакцинированные.

"Это является подтверждением эффективности вакцинации", – отметил он.

Руководство Нацполиции и Службы безопасности Украины доложило Зеленскому о противодействии подделкам ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантинных ограничений в заведениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

В свою очередь Зеленский отметил необходимость разъяснительной работы по всем мерам, в частности ограничениям, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди украинцев с помощью масштабной информационной кампании.

Ранее УНИАН сообщал, что в Верховную Раду тоже предложили пускать народных депутатов, журналистов и других лиц только при наличии документов о вакцинации, отрицательных тестов или справок о выздоровлении после COVID-19.

Автор: Антонина Доломанжи