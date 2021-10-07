В городе будут действовать правила для "оранжевой" зоны.

В Харькове ужесточат карантин из-за роста новых случаев COVID-19. В городе с 10 октября будут действовать правила для "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Власти города рекомендовали руководителям предприятий, учреждений и организаций воздержаться от любых массовых мероприятий, а также обеспечить вакцинацию персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве определились с профессиями, для которых COVID-вакцинация является обязательнойТак, с 00:00 10 октября в Харькове и области будут действовать следующие ограничения:

максимальная заполняемость кинотеатров, театров и спортзалов не более 50%;

максимальное количество людей в метро и общественном транспорте должно соответствовать числу сидячих мест;

обязательно ношение маски в общественном транспорте и местах скопления людей, в том числе ТРЦ.

При этом отмечается, что учебные заведения Харькова закрывать не будут, потом что в городе вакцинировано более 80% педагогов. Кроме того, не изменится режим работы заведений общественного питания.

"Харьков будет находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен", - подчеркнули в горсовете.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 7 октября в больницах Харьковской области занято уже 2755 ковидных коек. Таким образом заполненность составила 69%.

Всего в Украине по состоянию на 7 октября обнаружили 15 125 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1421 ребенок и 341 медработник.

Автор: Анастасия Горбачева