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В Полтаве ночью вандалы разбили мемориальные доски погибшим героям АТО

14:29, 05 апреля 2020
Происшествия
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Неизвестные повредили доски погибшим участникам АТО / фото: pl.npu.gov.ua

Об этом УНИАН сообщил в.а.городского головы Полтавы Александр Шамота.

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По его словам, ночью вандалы снова сломали таблички участников АТО.

«Полиция отрабатывает камеры видеонаблюдения. Надеюсь, бумеранг хорошо догонит это существо», - заявил Шамота.

Представитель ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил УНИАН, что ночью разбиты две доски, которые не были антивандальными, а третью не разбили, потому что она была антивандальной. Сорвали только подставку для цветов.

Все доски были на зданиях в Киевском районе Полтавы.

Одна из разбитых досок - Сергею Лымарю, на фасаде гимназии №9 в Павленковском парка, другая - Мирославу Кабушке на фасаде школы № 18. Следует отметить, что мемориальные доски погибшему Лымарю вандалы разбивали уже не один раз, в том числе и на фасаде дома по адресу улица Алмазная, 9, где он жил.

До этого доски участникам АТО вандалы разбили 30 ноября прошлого года, когда разгромили Аллею памяти погибших бойцов.

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