Водитель авто находился за рулем в неадекватном состоянии.

В Харькове легковое авто въехало в торговые ряды на одном из рынков, пострадали два человека.

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Об этом сообщается на сайте областной полиции. Отмечается, что правоохранители получили информацию о происшествии днем 17 апреля. Охранник рынка сообщил, что неизвестный на автомобиле «Toyota Camry» заехал в торговый павильон.

На месте полицейские установили личность водителя - это 41-летний харьковчанин, он находился за рулем в неадекватном состоянии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Водителю грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Автор: Дмитрий Захаров