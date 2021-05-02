Мужчина пытался покончить с собой / скриншот
В Харькове пожилой мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с последних этажей многоэтажки.
Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)Об этом пишет Telegram-канал «Харьков».
Инцидент произошел на улице Салтовское Шоссе.
«Дедуля чуть не вышагнул с последних этажей к праотцам. К счастью, соседи вовремя подоспели и затянули его обратно. Говорят, это уже не первая попытка», – говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одессе под колеса поезда прыгнула 81-летняя женщина
- В Запорожской области школьница создала суицидальную группу в интернете
- Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в СИЗО
- В Кировоградской области 20-летний парень оставил предсмертное видео и застрелился из-за долгов
- В Запорожье ребенок выпал из окна детсада, сейчас он в реанимации
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram