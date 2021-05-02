Мужчину спасли соседи.

В Харькове пожилой мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с последних этажей многоэтажки.

Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)Об этом пишет Telegram-канал «Харьков».

Инцидент произошел на улице Салтовское Шоссе.

«Дедуля чуть не вышагнул с последних этажей к праотцам. К счастью, соседи вовремя подоспели и затянули его обратно. Говорят, это уже не первая попытка», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц