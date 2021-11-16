Перед девочкой никто не извинился, ей не вернули деньги за еду и пытаются "замять" инцидент.

В Харькове школьница решила перекусить в столовой учебного заведения, но подкрепиться не удалось. Девочка нашла в макаронах гусеницу. Однако в школе и самой столовой, где подали блюдо с мерзкой "мясной начинкой", свою вину признавать отказываются.

Об этом мать школьницы рассказала в местном Telegram-канале.

Женщина написала, что ее дочь учится в ХЗОШ №28 Новобаварского района. 15 ноября школьница купила в столовой макароны, в тарелке она нашла гусеницу.

Девочка сообщила о неприятной находке преподавателям и работникам столовой. Однако перед ребенком никто не извинился. Девочке даже не вернули деньги за макароны, которые она не смогла есть из-за гусеницы. Более того, ее обвинили в "клевете".

Школьнице сказали, что она якобы оговорила работников столовой и сама подбросила гусеницу в еду.

"Одноклассники стали на защиту моей дочери и подтвердили тот факт, что гусеница уже была в порции, но работники столовой и администрация школы решили замять инцидент и приказали детям молчать", - рассказала мать школьницы.

Читайте такжеЖуткое угощение: в Полтаве женщина публично поедала сырого голубя с перьямиЖенщина просит о помощи. Она хочет хоть как-то пристыдить руководство школы. Помимо этого мама школьницы возмущена тем, что детей в столовой кормят опасными продуктами с сомнительным качеством.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянин нашел в колбасе окровавленную маску: мерзкое "угощение" он снял на видео.

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Автор: Полина Кузенко