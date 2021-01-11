Полицейские вместе с двумя гражданскими лицами проникли в хранилище магистральных линий связи и совершили кражу кабеля.

В Харькове двух полицейских и еще двух гражданских лиц подозревают в краже магистральных кабелей связи компании «Укртелеком» и Госспецсвязи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«По данным следствия, в течение года патрульный полицейский, сотрудник батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области и двое гражданских лиц, вступив в сговор, совершали кражи магистральных кабелей связи «Укртелеком» и Госспецсвязи на территории Харькова», - говорится в сообщении .

Отмечается, что 8 января 2020 года указанные четверо мужчин проникли в хранилище магистральных линий связи, заранее заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в багажник автомобиля, на котором приехали. Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Указанным четырем лицам сообщено о подозрении по факту кражи, соединенной с проникновением в хранилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Сотруднику батальона конвойной службы избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, трем другим подозреваемым - в виде ночного домашнего ареста.

В ведомстве добавили, что прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение суда и потребует избрания более суровой меры пресечения патрульному полицейскому.

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Автор: Светлана Макринская