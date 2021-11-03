На портале "Дия" некоторые женщины смогут оформить пособие, поделились в Кабмине.

Правительство приняло решение об упрощении порядка получения помощи в связи с беременностью и родами женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Помощь можно будет оформить на портале "Дия", сообщает Министерство социальной политики со ссылкой на сегодняшнее решение Кабинета министров.

Так, согласно внесенным изменениям в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, которые зарегистрированы в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и тому подобное.

Читайте такжеВетераны смогут пользоваться всеми основными услугами в приложении "Дия": Шмыгаль назвал срокиОжидается, что упрощенной процедурой получения пособия ежемесячно воспользуется около 14 тыс. женщин.

Для назначения пособия в связи с беременностью и родами теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация сформированного в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения медицинского заключения о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

При отсутствии технической возможности воспользоваться порталом "Дія" остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме.

Окончательный переход на назначение помощи без представления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дія" с реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Ранее вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что в ноябре 2020-го на портале "Дия" станут доступны три новые социальные услуги – получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц.

Автор: Инна Андалицкая