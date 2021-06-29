Кондуктор якобы дала на 5 гривень сдачи меньше.

В Харькове накануне вечером произошел инцидент в городском трамвае, в результате которого едва не пострадала молодая кондуктор.

Соответствующее видео опубликовал местный Телеграм-канал "ХС Харьков".

"Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое", - говорится в сообщении.

На записи видно, что за девушку вступились другие пассажиры, едва не дошло до массовой драки. Другие подробности инцидента не уточняются.

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Автор: Юрий Годован