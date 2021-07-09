Мнения интернет-пользователей разделились.

В Киеве пассажир трамвая отломал боковое зеркало автомобиля, который неправильно припарковался.

Ролик разместил Киев Оперативный в Facebook.

По словам автора видео, водитель машины Honda долго мешал трамваю продолжить движение.

Когда автомобиль начал отъезжать, мужчина догнал его и голыми руками отломил зеркало. После этого он побежал за трамвай.

Читайте такжеНазвана причина массового отравления гостей ресторана возле Львова"Со слов автора, машина Honda очень долго мешала проехать трамваю. Вот один из пассажиров и не сдержал свое недовольство", - говорится в сообщении.

Мнения интернет-пользователей разделились.

Некоторые поддержали "мстителя", а другие - осудили его за совершение правонарушения.

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Автор: Людмила Жерновская