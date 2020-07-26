В Харькове на автомойке взорвалась граната

В результате происшествия никто не пострадал.

В Харькове на автомойке на улице Глебовской взорвалась граната.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сегодня в 12:40 владелец автомойки обнаружил, что в здании разбиты оконные стёкла и поврежден фасад.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5. В результате происшествия никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

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