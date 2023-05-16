Убийство супругов, которые везли с собой крупную сумму денег, спланировал их знакомый. К этому он привлек двух сообщников. Они расстреляли семью, тела закопали, а авто подожгли.

В Черниговской области полиция задержала трех местных жителей, которые подозреваются в убийстве супругов киевлян и их ребенка.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, жертвами убийства стали 30-летний мужчина, 28-летняя женщина и их 4-летний ребенок.

Об исчезновении семьи киевлян вчера в полицию сообщила их кума Мария Закалюжная. В соцсети она написала, что ее кумовья – семья Черевань – уехали из Киева в Мену Черниговской области и перестали выходить на связь. Женщина спрашивала о возможных ДТП или других чрезвычайных происшествиях в области. Закалюжна знала, что кумы поехали смотреть автомобиль для покупки. Подписчики предоставили информацию, что авто, о котором она пишет, сломалось вблизи Чернигова, им помогли, а потом они завелись и отправились дальше.

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По информации полиции, сообщение об исчезновении семьи из Киева поступила к ним 14 мая около полуночи.

Полиция Черниговской области начала поиски пропавших. В одном из сел Корюковского района полицейские обнаружили сожженную машину киевлян, а в 500 метрах – закопанные тела с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что супруги решили купить автомобиль у знакомого в Черниговской области. С собой они взяли большую сумму денег для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем.

"Узнав о том, что киевляне везут с собой деньги, их 22-летний знакомый спланировал убийство и вооруженное нападение", - отметили правоохранители.

По подозрению в убийстве супругов и их сына полицейские задержали трех местных жителей: двух мужчин и женщину.

По данным полиции, они расстреляли машину с семьей киевлян, а затем подожгли ее, чтобы скрыть следы преступления. Тела убитых они закопали неподалеку от места совершения преступления.

Полиция расследует дело по статье умышленное убийство. Фигурантам грозит до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Погибшую семью похоронят сегодня в Черниговской области в селе Бирки, откуда была родом погибшая женщина.

Другие громкие убийства

В Одессе 9 мая мужчина убил человека, который приютил его на время комендантского часа в своей квартире. Убийству предшествовало употребление алкоголя мужчинами, в результате чего возникла ссора.

Гость рассказал, что владелец дома "полез к нему". Поэтому фигурант схватил кухонный нож и нанес им хозяину девять ударов по телу, от которых тот умер. На следующий день, осознав, что натворил, мужчина позвонил в полицию.

Также правоохранители идентифицировали российского десантника, который в марте 2022 года расстрелял автомобили с мирными жителями в Ирпене Киевской области. В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек, а еще семь, среди которых ребенок, были ранены.

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