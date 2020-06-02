Мошенники, торговавшие должностями в Харькове, ссылались на близкие связи с министрами - СБУ

Правоохранители устанавливают, действительно ли задержанные мужчины имеют влиятельные связи.

Двое задержанных мужчин, которые торговали руководящими должностями в Харькове, ссылались на близкие связи с руководством Верховной Рады, парламентских фракций и министрами.

Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министрами», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что силовики задержали 52-летнего одессита и 68-летнего киевлянина сразу же после получения ими первого «транша» в размере 150 тысяч долларов (100 тысяч - за должность руководителя облгосадминистрации, 50 тысяч - за должность председателя управления Государственной налоговой службы в области).

Как рассказал журналистам представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, о такой «схеме» они узнали от женщины, которой подозреваемые предлагали помочь в лоббировании ее интересов во время перевыборов на 179-ом округе (Лозовской район Харьковской области). За это мужчины требовали 60 тысяч долларов.

В настоящее время правоохранители устанавливают, действительно ли задержанные мужчины имеют влиятельные связи. Однако в прокуратуре считают их мошенниками.

«Они входили в доверие, говорили, что якобы реально могут за эти деньги способствовать решению вопроса», - добавил Чубенко.

Как сообщал УНИАН, в Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые «торговали» должностями госслужащих.

В частности, злоумышленники обещали клиентам лоббировать их назначения на должность руководителя Харьковской областной государственной администрации за 1 млн долларов и начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковской области за 100 тысяч долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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