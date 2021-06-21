Сейчас пострадавшие находятся на стационарном лечении, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В Харькове за медицинской помощью после еды в ресторане "Якитория" обратились еще два человека - общее количество отравленных выросло до 85.

Из новых случаев одного человека госпитализировали, еще один лечится дома, о чем 21 июня сообщила Суспільному директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

"Больных 85, из них 18 детей. Госпитализировано 81, на амбулаторном лечении 4", - сказала Махота.

Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили в отделе коммуникации полиции на Харьковщине.

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Полицейские совместно с работниками Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей устроили осмотр ресторанов. Там проводят замеры уровня температуры холодильников и проверяют их деятельность.

Сейчас полиция допрашивает установленных потерпевших и выясняет все обстоятельства дела. Специалисты проводят исследование отобранных образцов анализов пострадавших. Продолжается судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители просят всех пострадавших в результате отравления обратиться в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 по телефону: +38 (063) 631 81 79.

Отравление в Харькове: что известно

О массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня. 25 человек госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19. Два ресторана одной сети — "Якитория" и "Мафия" — закрыли на проверку.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

В сети ресторанов, где отравились люди, говорят: готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.

По информации областного центра контроля и профилактики болезней, исследование образцов продлится до пяти дней.

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Автор: Виктория Гордиенко