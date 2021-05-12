В результате пожара никто не пострадал.

В Харькове при пожаре в 16-этажном жилом доме эвакуированы 25 человек.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, пожар произошел 11 мая в доме на ул. Танкопия, 3/1.

Возгорание возникло на балконе квартиры на седьмом этаже. Когда спасатели прибыли на место, то на балконе и в комнате квартиры горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Еще до прибытия пожарных полицейские эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей, из задымленного подъезда.

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Пострадавших в результате пожара нет. В ГСЧС добавляют, что вероятная причина возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки.

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Автор: Светлана Закелова