В Харькове при пожаре в 16-этажном жилом доме эвакуированы 25 человек.
Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, пожар произошел 11 мая в доме на ул. Танкопия, 3/1.
Возгорание возникло на балконе квартиры на седьмом этаже. Когда спасатели прибыли на место, то на балконе и в комнате квартиры горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Еще до прибытия пожарных полицейские эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей, из задымленного подъезда.
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Пострадавших в результате пожара нет. В ГСЧС добавляют, что вероятная причина возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки.
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