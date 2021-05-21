Теперь за одну поездку в электротранспорте львовянам придется платить 10, 9 или 8,5 гривень (в зависимости от способа оплаты), а в маршрутках – 10 гривень.

Во Львове стоимость проезда в общественном транспорте повысится на 3 грн – до 10 грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Исполнительный комитет Львовского горсовета.

Согласно решению, "Об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров в городском автомобильном транспорте", согласованного на заседании исполкома, стоимость проезда в маршрутках Львова теперь составит 10 гривен.

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Увеличение стоимости аргументируют ростом цен на рынке горюче-смазочных материалов, значительным ростом заработной платы и ростом цен на запасные части.

Также исполком повысил стоимость проезда и во львовском электротранспорте. Теперь за одну поездку в трамвае или троллейбусе придется заплатить 9 грн, но это в случае покупки билета в киоске. Покупая билет у водителя, придется заплатить 10 грн. Сэкономить можно, купив билет онлайн (через QR-коды, SMS или в терминалах EasyPay и IBOX). В таком случае стоимость составит 8,50 грн.

Кроме этого, для студентов стоимость разового билета на проезд в электротранспорте при покупке у водителя составит 5 грн, а онлайн-билет - 4 грн.

Новые тарифы начнут действовать после официального опубликования решения исполкома.

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Действующие тарифы на проезд во львовских маршрутках установили в начале 2019 года, а в электротранспорте - в начале 2020-го. Сейчас он составляет 7 грн. Но еще в феврале перевозчики начали говорить о повышении стоимости проезда. Оптимальной они считали стоимость проезда в маршрутках не менее 14 грн, в трамваях и троллейбусах - 12,43 грн.

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Автор: Мирослава Бзикадзе