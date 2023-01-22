До посадки лайнер сопровождали истребители.

В греческих Афинах совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, экипаж сообщил о бомбе на борту. Об этом пишет греческое издание Protothema.

О взрывном устройстве наземным службам сообщили сами пилоты Boeing 737, который осуществлял рейс из польского Катовице в Афины. На борту находилось 192 человека.

Отмечается, что самолету было приказано изменить маршрут и лететь над морем, как того требуют протоколы безопасности для подобных ситуаций. Кроме того, для сопровождения лайнера в небо поднимались венгерские и греческие истребители.

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После успешной посадки в афинском аэропорту все пассажиры и само воздушное судно были досмотрены, однако никакого взрывного устройства найти не удалось. Почему экипаж сообщил о бомбе, пока не ясно.

Инцидент с самолетом Ryanair в 2021 году

В мае 2021 года самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс был принудительно посажен в аэропорту Минска по требованию белорусских властей. После посадки власти страны задержали летевшего этим рейсом основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Формальным поводом для принудительной посадки самолета режим Лукашенко использовал фейковое сообщение о бомбе на борту. Оно появилось уже после того, как самолет вынудили изменить курс.

Чтобы заставить экипаж подчиниться требованиям Минска, беларуские военные подняли в небо истребитель.

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