Швейцарский провайдер пообещал "оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента".

Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, который принудительно посадили в аэропорту «Минск» 23 мая, было отправлено уже после его разворота в сторону Беларуси.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения (властей) Белоруссии соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что провайдер «будет оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса».

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

Читайте такжеICAO созывает экстренное совещание из-за посадки самолёта в МинскеНа днях, 23 мая, Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Однако, ряд СМИ сообщают, что письмо о взрывчатке в самолете поступило на электронную почту минского аэропорта через полчаса после того, как белорусские диспетчеры сообщили об этом пилотам.

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Автор: Катерина Шварц