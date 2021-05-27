Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, который принудительно посадили в аэропорту «Минск» 23 мая, было отправлено уже после его разворота в сторону Беларуси.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
«Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения (властей) Белоруссии соответствуют действительности», – говорится в сообщении.
Отмечается, что провайдер «будет оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса».
Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске
Читайте такжеICAO созывает экстренное совещание из-за посадки самолёта в МинскеНа днях, 23 мая, Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.
Экстренную посадку самолета власти беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.
Однако, ряд СМИ сообщают, что письмо о взрывчатке в самолете поступило на электронную почту минского аэропорта через полчаса после того, как белорусские диспетчеры сообщили об этом пилотам.
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