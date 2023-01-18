О'Лири пояснил, что в ближайшие год-два отдыхающие не увидят тарифы ниже 9,99 фунтов стерлингов из-за высоких цен на нефть.

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году.

О'Лири пояснил, что в ближайшие год-два отдыхающие не увидят тарифы ниже 9,99 фунтов стерлингов из-за высоких цен на нефть, пишет The Sun.

"В этом году мы увидим высокий однозначный рост цен второй год подряд, чего не было очень давно", – заявил глава Ryanair.

Издание отмечает, что цены на весенние рейсы Ryanair на данный момент начинаются с 29,99 фунтов стерлингов (около 35 евро), тогда как раньше билеты на аналогичные направления можно было купить по цене до 10 фунтов (около 12 евро).

При этом ожидается, что в течение следующих трех лет средняя стоимость билетов на рейсы Ryanair вырастет с 40 евро (35,20 фунтов стерлингов) до 50 евро (44,00 фунтов стерлингов).

Тем не менее, несмотря на рост цен, О'Лири считает, что в целом существует "высокий спрос" на полеты.

Стоит отметить, что глава Ryanair и ранее предупреждал о предстоящем росте цен на авиабилеты, поскольку, по его мнению, они стали "слишком дешевыми".

"Каждый раз, когда я лечу в аэропорт Станстед (Лондон – ред.), я нахожу абсурдным, что поездка на поезде в центр Лондона дороже, чем билет на самолет", – сетовал он годом ранее.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Bloomberg прогнозировали, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру.

Повышение тарифов связывали с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны, чтобы избежать российского воздушного пространства. Объезд может увеличивать продолжительность полета на три часа, что приводит к увеличению потребления топлива и расходов, шла речь в отчете.

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