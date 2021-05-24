В Ес пообещали расследовать инцидент и наказать всех виновных.

В ЕС заявили, что самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске из-за действий военного самолета Беларуси.

Об этом говорится в декларации, которую от имени Евросоюза обнародовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жосеп Боррель.

"Самолет, принадлежащий компании ЕС, летевший между двумя столицами ЕС и перевозивший более 100 пассажиров, был вынужден приземлиться из-за военного самолета Беларуси", - говорится в декларации.

Также отмечается, что своими действиями власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. "Необходимо провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить любое нарушение правил международной авиации", - говорится в сообщении.

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В заявлении Борреля также сказано, что инцидент с самолетом будет рассмотрен на предстоящем заседании Совета Европы.

"ЕС рассмотрит последствия этого действия, в том числе примет меры против виновных", - сказано в декларации.

Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске: что известно

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Екатерина Лиманская