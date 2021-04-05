31 марта 2021 года был продлен до трех месяцев срок досудебного расследования относительно подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины, который содействовал “ДНР”. Задержание должностного лица состоялось 20 февраля.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Установлено, что задержанный подполковник длительное время несанкционированно копировал и передавал информацию с ограниченным доступом представителям “ДНР”. В частности, информация касается сведений о сотрудниках правоохранительных и разведывательных органов Украины, проведения данными органами госзакупок, состояния выполнения гособоронзаказа и прочих стратегических данных.

Подполковнику налоговой милиции вручено уведомление о подозрении в содействии деятельности террористической организации, несанкционированном копировании информации и покушении на разглашении гостайны.

Спикер ГБР Ольга Чиканова отметила, что активное содействие в раскрытии подполковника налоговой милиции оказало руководство ГФС и ее руководитель Вадим Мельник. При этом ранее журналист Юрий Бутусов утверждал, что Мельник и подозреваемый в совершении преступлений подполковник действовали сообща. Как следует из сообщения ГБР, утверждение Бутусова не соответствовало действительности.

Следователи ГБР готовят ходатайство о продлении срока содержания под стражей подозреваемого. Продолжается активная фаза досудебного расследования.