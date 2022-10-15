Соответствующий план "внешней эвакуации" из музеев АР Крым на территорию РФ предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из ценных металлов.

Российские власти под предлогом "эвакуации" может ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщило Министерство информационной политики и культуры Украины, соответствующий план "внешней эвакуации" из музеев АР Крым на территорию РФ предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из ценных металлов.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерным с ограблением музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия РФ являются нарушением международного права и будут иметь следствием как ответственность государства-агрессора, так и уголовную ответственность причастных на национальном и международном уровне. Любое увлечение, уничтожение или умышленное повреждение религиозных, благотворительных, образовательных, художественных и научных учреждений, исторических памятников, произведений искусства и науки запрещается и должно подвергаться судебному преследованию. Об этом говорит статья 56 Положения о законах и обычаях войны на суше (приложение к IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше) 1907 года. Эта конвенция до сих пор является действующей и обязательной для Украины и РФ. Россия также является участницей Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (Гаагской конвенции) и Первого протокола к ней", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, МКИП обращается к ЮНЕСКО и всем международным партнерам с призывом не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором и отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями.

Также министерство призвало принимать меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации государством-агрессором незаконно присвоенных ценностей, в частности, под предлогом выставок из фондов российских музеев или из раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

В МКІП также проинформировали, что по данным отчетов о деятельности музеев за 2013 год количество музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, которые остались в музейных учреждениях, расположенных на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя составляла примерно 1 млн 200 тыс. ед. На территории полуострова действовали 26 музеев и 5 историко-культурных заповедников государственной и коммунальной формы собственности (со статусом юридических лиц). 29 юридических лиц, зарегистрированных по адресам украинских музейных заведений Крыма после 20 февраля 2014 года, незаконно используют в своей деятельности музейные собрания, которые до начала временной оккупации Украины 20 февраля 2014 года постоянно хранились в учреждениях культуры Украины и в соответствии с Законом Украины "О музеях и музейном деле" относятся к государственной части Музейного фонда Украины.

В оккупированном Крыму издали "указ" о порядке эвакуации музеев: что известно

Как сообщал УНИАН, 14 октября в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что оккупационные власти Крыма издали "указ" о порядке эвакуации музеев, в частности в Россию.

На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационная власть издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев. Им утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации. При этом отмечается, что первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

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