Сальдо уверяет, что оккупанты пытаются "сохранить святыни".

Российские оккупанты вывезли из Херсона останки князя Григория Потемкина после того, как украли памятники Александру Суворову и Федору Ушакову.

Об этом заявил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мне задают вопросы, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники… Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потемкина… Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить", – заявил гауляйтер Сальдо.

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Он также отметил, что оккупанты вывезли из города памятник советского военачальнику Василию Маргелову, полководцу Александру Суворову, флотоводцу Федору Ушакову.

Кража памятников в Херсоне

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на юге, где к 21 октября от захватчиков уже освободили 88 населенных пунктов.

В Институте изучения войны считают, что власти России уже готовят почву для последующей сдачи Херсонской области.

На фоне сообщений о готовящемся отступлении российских захватчиков стало известно, что из Херсона пропадают памятники. Их демонтировали по личному указанию гауляйтера Владимира Сальдо и "эвакуировали" – якобы из-за угрозы их повреждения во время обстрелов.

В частности, пропали памятники Александру Суворову, кавалеру всех российских и многих иностранных военных орденов, которого украинские историки считают организатором подавлений национально-освободительных восстаний и депортаций, и российскому адмиралу Федору Ушакову, который был командующим Черноморским флотом в 1790-1798 годах.

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