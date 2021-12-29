По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Специализированная прокуратура Объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Донецкой области: мужчину нашли застреленным.

Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что 28 декабря Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1985 года рождения, уроженца Запорожья.

"Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", - говорится в сообщении.

По факту гибели военнослужащего открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Рассматриваются также другие версии, в частности, умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Как сообщал УНИАН, ранее на Черниговщине нашли застреленным солдата-срочника. По предварительной информации, 23-летний мужчина, находясь в карауле, совершил несколько выстрелов из автомата АК-74, нанеся себе телесные повреждения, и погиб на месте.

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