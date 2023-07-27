Они наладили изготовление поддельных документов о "непригодности" мужчин.

В Донецкой области полицейский и руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки за взятки помогали мужчинам уклоняться под военной службы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора. Работнику полиции и руководителю ТЦК было сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, подозреваемые наладили изготовление поддельных документов о непригодности мужчин к военной службе. Они занимались поиском "клиентов", - рассказали в прокуратуре.

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После этого полицейский передавал их персональные данные руководителю одного из районных ТЦК и СП.

"В дальнейшем военком подрабатывал и выдавал временные удостоверения военнообязанных и справки военно-врачебной комиссии с ложными сведениями о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставление таких "услуг" для троих мужчин они оценили в 57 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Скандалы с военкомами

Как сообщал УНИАН, 25 июля суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября с возможностью внесения залога суммой в 150 млн грн. Во время полномасштабного вторжения его семья приобрела дорогую недвижимость в Испании, стоимостью более трех миллионов евро. Имение зарегистрировали на мать Борисова.

А в Ужгороде пьяный работник военкомата избил жену военного и сбежал.

В Харькове военкома поймали на взятке. Он требовал и получил от гражданина 25 тысяч гривень неправомерной выгоды.

В Одесской области во время вручение повестки представители ТЦК применили оружие в многолюдном месте. Полиция открыла производство.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Глава государства отметил, что ему представили предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме Борисова, и результаты неутешительны.

Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины открыло более 100 уголовных производств по злоупотреблениям в военкоматах.

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