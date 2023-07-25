Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября с возможностью внесения залога.

Печерский районный суд Киева избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября с возможностью внесения залога суммой в 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне. Отмечается, что в случае внесения залога экс-военкому запрещено выезжать за пределы Одессы, необходимо сдать документы, появляться по требованию следователя и выполнять другие обязательства.

Как сообщили во время судебного заседания прокуроры, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Борисов, получив медицинскую справку для лечения, уехал в Испанию. Впрочем, по их словам, подозреваемый не лечился, а отдыхал. В этот период у бывшего военкома появилось недвижимое имущество, в частности, в Испании, которое записано на его родственников. Поэтому сторона обвинения в суде просила строжайшую меру пресечения для Борисова – содержание под стражей без права внесения залога.

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Зато адвокаты это отрицали и назвали обвинение экс-военкома необоснованным. Защита просила Печерский суд отпустить бывшего военкома Одесского областного ТЦК на поруки, или избрать меру пресечения, которая не предусматривает арест.

Дело Борисова

Весной 2023 года в СМИ появилась информация, что семья тогда еще главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова во время полномасштабного вторжения приобрела дорогую недвижимость в Испании. Стоимость нового имения составляет более трех миллионов евро – его зарегистрировали на мать Борисова. Кроме того, у жены военкома появилось офисное помещение на одной из главных улиц Марбельи, а также семья купила новое авто – Mercedes Gelendvagen. Доход семьи таких расходов не покрывает.

Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что Борисов просил подчиненных не призывать определенных лиц за вознаграждение. Тогда же его отстранили от исполнения служебных полномочий. Уже в конце июня Борисова уволили с должности.

22 июля работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Борисову. Отмечалось, что он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Во время досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Борисова задержали 24 июля. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.д., местоположение. Два дня продолжались активные поиски и в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий мужчину нашли и задержали в Киеве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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