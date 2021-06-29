Спасатели отметили, что поиски осложняет плохая видимость, глубина и сильное течение

Спасатели второй день ищут в речке Днестр на Прикарпатье 39-летнего мужчину. Он исчез под водой, когда спасал троих своих детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на Днестре возле Галича. Отец с тремя дочками - 8, 10 и 11 лет - купались в реке, когда одна из девочек зашла на глубину, где начала тонуть. Она ухватилась за свою сестру и потащила за собой.

Отец с третьей дочерью начали их вытаскивать. Мужчина смог вытолкнуть детей на мель примерно в метрах 20 от берега, а сам ушел под воду.

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Детей посреди реки увидели случайные прохожие и вызвали спасателей. Девочек доставили в больницу. Водолазы уже обыскали несколько километров дна реки и берега, но безрезультатно. Поиски 39-летнего мужчины продолжаются.

По мнению спасателей, пропавший мог наглотаться воды, пока спасал своих дочерей, или у него были судороги, поэтому и не смог выплыть.

При этом указано, что поиски осложняются тем, что вода в реке после дождей очень мутная, глубина местами доходит до 3 метров, много воронок и сильное течение.

На Киевском водохранилище погиб отец и две девочки

20 июня спасатели получили сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули трое человек: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.

Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения - вблизи села Козаровичи.

24 июня местные жители нашли тело отца, утонувших детей.

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Автор: Анастасия Горбачева