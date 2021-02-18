Спасти людей не удалось. Чтобы достать тела погибших из водоема понадобилась помощь спасателей.

На Днепропетровщине мужчина и женщина погибли, провалившись под лед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

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Как отмечается, пересекая реку Каменка в одноименном селе Апостоловского района, провалились под лед два человека.

По прибытию к месту вызова сотрудники Службы спасения установили, что в водоеме на расстоянии десяти метров от берега находится два тела.

Специалисты с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под наледи тела погибших и доставили к берегу.

"Погибшими оказались женщина и мужчина, 1961 и 1962 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская