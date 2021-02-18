На Днепропетровщине мужчина и женщина погибли, провалившись под лед.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
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Как отмечается, пересекая реку Каменка в одноименном селе Апостоловского района, провалились под лед два человека.
По прибытию к месту вызова сотрудники Службы спасения установили, что в водоеме на расстоянии десяти метров от берега находится два тела.
Специалисты с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под наледи тела погибших и доставили к берегу.
"Погибшими оказались женщина и мужчина, 1961 и 1962 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении.
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