На записи видно, как девушка легла на верхушке арки моста и стала снимать себя на телефон.

В Днепре девушка залезла на арку моста, идущего на Монастырский остров, ради селфи и видео для ТикТока.

Видео инцидента опубликовал "Відкритий".

На записи видно, как девушка легла на верхушке арки моста и стала снимать себя на телефон. Затем она начала спускаться с него.

Были ли рядом работники правоохранительных органов - неизвестно.

Мост на Монастырский остров - единственный пешеходный мост в центральной части Днепра. Он сочетает две части парка Шевченко, правый берег города и северную часть Монастырского острова. Построен мост был в 1956 году.

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Напомним, на Харьковщине госпитализирована 16-летняя девушка, которую ударило током на крыше товарного поезда при попытке сфотографироваться.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Купянск-Узловой 13 августа около 06:00.

"Потерпевшей оказалась 16-летняя девушка. Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило электротоком, в результате чего ее отбросило на рельсы", - говорится в сообщении.

Девушку с ожогами конечностей госпитализировали в больницу в Харькове.

Автор: Денис Прядко