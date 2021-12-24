Пожар удалось потушить почти через час.

В Днепре семья с тремя маленькими детьми смогла спастись от пожара.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Возгорание произошло 23 декабря. Супруги успели схватить маленьких детей и выбраться из дома.

В городе сейчас морозы, поэтому прибывшие спасатели отогревали их в своем автомобиле.

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Почти через час пожар удалось потушить, но огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и повредил облицовку стен.

По предварительной информации, эпицентр возгорания был на кухне.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс ранее осужденный за поджигательство мужчина стал главой пожарной охраны.

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